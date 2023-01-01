Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için Hepsi Bir Arada Bağış Toplama Platformu. Bağış toplama etkinlikleri için oluşturulan bağış toplama platformunun yardımıyla daha fazla para toplayın ve yeni destekçilere ulaşın. Qgiv, özelleştirilebilir bağış formları, etkinlik kaydı, eşler arası bağış toplama, giden mesajlaşmayla kısa mesaj gönderme ve açık artırma etkinliklerini içeren kapsamlı bir bağış toplama araçları paketiyle kar amacı gütmeyen kuruluşların daha fazla para toplamasına yardımcı olmak için var. Olağanüstü nedenlerin, benzersiz ihtiyaçlarınız göz önünde bulundurularak tasarlanmış olağanüstü yazılımları hak ettiğine inanıyoruz. Araçlara ve desteğe sınırsız erişime sahip sınırsız kullanıcı, uzun vadeli sözleşmelerin olmaması (ve gizli ücretler yok!) ve önde gelen CRM ve e-posta araçlarıyla entegrasyonlar, kar amacı gütmeyen kuruluşların yeni teknoloji denemelerini ve dijital bağış toplama programlarını büyütmelerini kolaylaştırır. Müşteri odaklı geliştirme ve sektördeki en iyi uygulamalara yakın ilgi yoluyla, kar amacı gütmeyen kuruluşların ihtiyaçlarını ve zorluklarını öngörerek ve bunlara çözüm üreterek daha fazla artış sağlamalarına yardımcı olmaya kararlıyız. Lakeland, Florida'daki genel merkezimizden şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 5.000'den fazla kuruluşa hizmet veriyoruz. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla yakın çalışmaktan gurur duyuyoruz ve onların başarılı olmasına yardımcı olmak, zaferlerini kutlamak ve kişisel, bire bir müşteri hizmetleri sunmak için varız.

Web Sitesi: qgiv.com

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