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Auctria, bağış toplama etkinliklerinizi yürütmek için kullanımı kolay, güçlü bir araçtır. Auctria her türlü etkinlik ve açık artırma bağış toplama organizasyonunu yürütür. İlk bağıştan son faturaya ve aradaki tüm etkinlik ve tekliflere kadar Auctria bunu kolaylaştırıyor!

Web Sitesi: auctria.com

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