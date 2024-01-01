EventsX
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Web Sitesi: eventsx.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde EventsX çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
EventsX'in imzalı sanal etkinlik platformu, başarılı etkinliklerin hazırlanmasını çocuk oyuncağı haline getiriyor. Tüm ağır yükü bize bırakın. İlk hazırlıktan pazarlamaya ve barındırmaya kadar sanal etkinlik platformumuz her şeyi halleder. Beyaz eldiven hizmetimiz ve özel başarı yöneticilerimiz, etkinliğinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında size yardımcı olmaya hazır olacak, böylece her şey her zaman sorunsuz bir şekilde ilerleyecek.
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Web Sitesi: eventsx.com
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