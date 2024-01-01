WebCatalog

EventsX

EventsX

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: eventsx.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde EventsX çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

EventsX'in imzalı sanal etkinlik platformu, başarılı etkinliklerin hazırlanmasını çocuk oyuncağı haline getiriyor. Tüm ağır yükü bize bırakın. İlk hazırlıktan pazarlamaya ve barındırmaya kadar sanal etkinlik platformumuz her şeyi halleder. Beyaz eldiven hizmetimiz ve özel başarı yöneticilerimiz, etkinliğinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında size yardımcı olmaya hazır olacak, böylece her şey her zaman sorunsuz bir şekilde ilerleyecek.

Kategoriler:

Entertainment
Mekan Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: eventsx.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, EventsX ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Skedda

Skedda

skedda.com

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Event Temple

Event Temple

eventtemple.com

Propared

Propared

propared.com

VenueArc

VenueArc

venuearc.com

serVme

serVme

servmeco.com

QReserve

QReserve

get.qreserve.com

MeetingPackage

MeetingPackage

meetingpackage.com

Locaboo

Locaboo

locaboo.com

Harpsen

Harpsen

harpsen.com

Releventful

Releventful

app.releventful.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Influentials

Influentials

influentials.com

Cadence

Cadence

eventcadence.com

Chati

Chati

chati.com

Adam.ai

Adam.ai

adam.ai

InEvent

InEvent

inevent.com

ExpoSim

ExpoSim

exposim.io

BoothCentral

BoothCentral

boothcentral.com

Canapii

Canapii

canapii.com

Speaker Engage

Speaker Engage

speakerengage.com

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Connect My Event

Connect My Event

connectmyevent.com

EventAct

EventAct

eventact.com

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.