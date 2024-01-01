WebCatalog

expertshare

expertshare

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: expertshare.live

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde expertshare çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sanal Etkinlikler Platformunuz uzman paylaşımı, sanal etkinliklere yönelik web tabanlı bir konferans ve işbirliği platformudur. Expertshare, deneyimlerini, teknik becerilerini ve müşterilerin başarılı bir etkinlik oluşturmak için neye ihtiyaç duyduklarına dair keskin anlayışlarını birleştiren İsviçreli etkinlik endüstrisi profesyonelleri tarafından geliştirildi. Etkinlik endüstrisindeki en yenilikçi, çevik ve ileri görüşlü platformu ve hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Karşılaştığınız engelleri anlıyor ve ihtiyaçlarınızı öngörüyoruz. Expertshare'in odak noktası, özellikteki tüm işletmelerin ve katılımcıların sanal bir etkinliğin, konferansın veya çevrimiçi eğitim programının başarısını garantilemesini sağlayan tamamen entegre bir sistem sağlamaktır. Expertshare olarak biz, benzersiz ve sürükleyici deneyimler yaratarak geleneksel etkinliklerden daha iyi performans gösterebileceğimize ve hibrit etkinlikler yaratabileceğimize inanıyoruz. Bu etkinlikler katılımcıların ilgisini çekecek ve temel karar alma sürecinizi benzersiz bir doğrulukla yönlendirecek değerli bilgiler sunacaktır. Etkinliğinizi unutulmaz ve sonuçta başarılı kılmak için buradayız.

Kategoriler:

Entertainment
Sanal Etkinlik Platformları

Web Sitesi: expertshare.live

Yasal Uyarı: WebCatalog, expertshare ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

EventsMo

EventsMo

eventsmo.com

Cadence

Cadence

eventcadence.com

Chati

Chati

chati.com

Meetaway

Meetaway

meetaway.com

MeetingHand

MeetingHand

meetinghand.com

Worksup

Worksup

worksup.com

Superevent

Superevent

superevent.com

KingConf

KingConf

web.kingconf.com

Eventify

Eventify

eventify.io

Notified

Notified

notified.com

Deal Room Events Participant

Deal Room Events Participant

dealroomevents.com

Brella

Brella

brella.io

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.