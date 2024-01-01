Shindig

Shindig

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Web Sitesi: shindig.com

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Shindig, çevrimiçi görüntülü sohbet etkinlikleri için sanal bir etkinlik platformudur. Eşsiz teknolojisi, İnternet ölçeğinde yüz yüze bir etkinliğin dinamiklerini sunar. Shindig, ev sahiplerinin binlerce kişilik çevrimiçi izleyici kitlesi önünde video konferans, ders, seminer, röportaj veya medya etkinliği sunmasına olanak tanır. Toplantı sahipleri, tüm toplantı öncesinde izleyicilerle yüz yüze etkileşimler için sahneyi veya kenar çubuğunu katılımcılarla özel olarak paylaşabilir. Diğer video konferans veya web semineri toplantı teknolojilerinden farklı olarak, izleyicilerin kendileri de, tıpkı yüz yüze etkinliklerde olduğu gibi, kendi başlattıkları özel görüntülü sohbetlerde birbirleriyle ağ kurabilir, sohbet edebilir ve sosyalleşebilirler.
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: shindig.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Shindig ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Google Meet

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Skype

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TeamViewer Web

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Whereby

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Brella

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Cadence

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