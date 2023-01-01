Brella, kişisel, hibrit ve sanal etkinlikler için lider etkinlik platformudur. Dünyanın önde gelen konferansları ve sergileri, etkinliklerini ilgili içerik, kaliteli ağ oluşturma ve yenilikçi gelir yaratma fırsatlarıyla güçlendirmek için Brella'ya güveniyor. Brella'nın trend konuları, alıcı amaçlarını, içerik tüketimini, ağ oluşturmayı ve etkileşimi kapsayan titiz analitik raporlaması, etkinlik organizatörlerine tutarlı ve kolay bir şekilde katılımcılara, sponsorlara ve ortaklara ölçülebilir görünürlük ve şeffaf yatırım getirisi (ROI) sunma gücü verir. Unutulmaz, alakalı ve ilgi çekici toplantılar için katılımcıları bir araya getirme misyonumuzun bir parçası olarak Brella, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerde milyonlarca katılımcı arasındaki bağlantıları kolaylaştırdı.

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