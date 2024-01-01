WebCatalog

KingConf

KingConf

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: web.kingconf.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde KingConf çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

TALEP ÜZERİNE SANAL ETKİNLİKLER! Katılımcıların öğrenmesini kolaylaştıran ve onları birbirleriyle ilişki kurmaya ve uzaktan katılmaya davet eden modern bir sanal etkinlik platformu sunuyoruz. SANAL SERGİLERİMİZ sayesinde etkinliğin sponsorları kendi standlarını kurarak ürünlerini görsel ve videolarla sergileyebilecek, katılımcılarla gerçek zamanlı etkileşim kurabilecek, oyunlar ve hediyelerle ziyaretleri teşvik edebilecek. Diğer birçok avantajın yanı sıra markanızın sınırlarını genişletmek, küreselleşmek ve ürünlerinizi çevrimiçi olarak pazarlamak için de harika bir fırsattır.

Kategoriler:

Entertainment
Sanal Etkinlik Platformları

Web Sitesi: web.kingconf.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, KingConf ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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RingCentral

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Airmeet

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ON24

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Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

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Bettercast

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bettercast.com.au

Ultiplace

Ultiplace

ultiplace.com

expertshare

expertshare

expertshare.live

Superevent

Superevent

superevent.com

Connect My Event

Connect My Event

connectmyevent.com

InEvent

InEvent

inevent.com

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