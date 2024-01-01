TALEP ÜZERİNE SANAL ETKİNLİKLER! Katılımcıların öğrenmesini kolaylaştıran ve onları birbirleriyle ilişki kurmaya ve uzaktan katılmaya davet eden modern bir sanal etkinlik platformu sunuyoruz. SANAL SERGİLERİMİZ sayesinde etkinliğin sponsorları kendi standlarını kurarak ürünlerini görsel ve videolarla sergileyebilecek, katılımcılarla gerçek zamanlı etkileşim kurabilecek, oyunlar ve hediyelerle ziyaretleri teşvik edebilecek. Diğer birçok avantajın yanı sıra markanızın sınırlarını genişletmek, küreselleşmek ve ürünlerinizi çevrimiçi olarak pazarlamak için de harika bir fırsattır.

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