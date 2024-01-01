Erişilebilir, sürükleyici ve katılımcıları bir sonraki etkinlik için heyecanlandıracak esnek, yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir sanal etkinlik oluşturucu. Sanal etkinlikler üreten onlarca yıllık deneyime sahip Chati, büyüleyici bir etkinliğe başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmak için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Müşterilere, Chati ekibinin desteğiyle veya şablon dizimiz aracılığıyla kendi sanal deneyimlerini kolayca oluşturma fırsatını sunarak, ihtiyaçlarınıza en uygun etkinlik çözümlerini bulacaksınız.

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