Chati
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Web Sitesi: chati.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Chati çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Erişilebilir, sürükleyici ve katılımcıları bir sonraki etkinlik için heyecanlandıracak esnek, yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir sanal etkinlik oluşturucu. Sanal etkinlikler üreten onlarca yıllık deneyime sahip Chati, büyüleyici bir etkinliğe başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmak için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Müşterilere, Chati ekibinin desteğiyle veya şablon dizimiz aracılığıyla kendi sanal deneyimlerini kolayca oluşturma fırsatını sunarak, ihtiyaçlarınıza en uygun etkinlik çözümlerini bulacaksınız.
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Web Sitesi: chati.com
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