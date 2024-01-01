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Talentspace sanal ve hibrit bir işe alım etkinlikleri platformudur. Kullanıcı odaklı ve video öncelikli tasarımıyla Talentspace, işverenlerin, kariyer merkezlerinin ve iş gücü kurullarının sürükleyici ve akılda kalıcı kariyer etkinliklerine ev sahipliği yapmasına olanak tanır.

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