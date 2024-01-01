WebCatalog

Talentspace

Talentspace

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Web Sitesi: talentspace.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Talentspace çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Talentspace sanal ve hibrit bir işe alım etkinlikleri platformudur. Kullanıcı odaklı ve video öncelikli tasarımıyla Talentspace, işverenlerin, kariyer merkezlerinin ve iş gücü kurullarının sürükleyici ve akılda kalıcı kariyer etkinliklerine ev sahipliği yapmasına olanak tanır.

Kategoriler:

Business
Sanal Etkinlik Platformları

Web Sitesi: talentspace.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Talentspace ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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