İster yüz yüze, ister hibrit veya sanal olsun ilgi çekici etkinliklere ev sahipliği yapın. BoothCentral, etkinliğinizin başarılı olmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, kullanımı kolay ve güçlü araçlara sahip, hepsi bir arada etkinlik yönetimi ve barındırma platformunuzdur! Sanal etkinlik çözümümüz uygun maliyetlidir, kurulumu kolaydır ve özelleştirilebilir. Şunlar gibi özelliklerle: - Özel etkinlik markalama ön ve merkezde - Tüm katılımcılarınızı sergileyen ayrı ayrı markalı stantlar - Her yaştan ve teknoloji seviyesinden kullanıcı dostu arayüz Ve bunların hepsi mükemmel müşteri hizmetleri ve desteğiyle birlikte gelir. Bu konuda bizim sözümüze güvenmeyin. Müşterilerimize sormanız yeterli! İhtiyacınız olan destek ve esneklikle istediğiniz etkinlikler.

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