Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Eventact is an event management SaaS. Eventact enables event planners to create and manage virtual, hybrid, and in-person events. Eventact includes everything you need to manage your events. Modules include Registration, Accommodation, Virtual event hosting, Event Website Builder. Virtual exhibitor booths, Lead collection app, event check-in, and badge printing app. Abstract management, e-posters, and virtual e-posters.

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Web Sitesi: eventact.com

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