webMOBI, katılımcı CRM'sine sahip yeni nesil yapay zeka destekli hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Etkinlik uygulamaları, web sitesi, kayıt, canlı anketler, anket, canlı haritalar, çoklu etkinlik uygulamaları, potansiyel müşteri yaratma hizmetleri ve katılımcı katılımı sunar. webMOBI; etkinlikler, festivaller, işletmeler ve üniversite kampüsleri için inanılmaz derecede daha zarif, basitleştirilmiş ve özelleştirilebilir mobil uygulamaları deneyimlemenize yardımcı olur. Son teknoloji ürünü yazılımımız, kurumsal etkinlikler, konferanslar, ticari fuarlar, dahili/harici toplantılar ve daha fazlası için dünya çapında 100 marka tarafından güvenilmektedir. Etkinlik planlayıcılarının yalnızca En İyi Etkinlik Uygulama Oluşturucumuz -webMOBI ile katılımcılarıyla kolaylıkla etkileşim kurabilecekleri oyunlaştırmamıza ve daha zengin özelliklere sahip platformumuza göz atın.

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