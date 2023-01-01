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webMOBI

webMOBI

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Web Sitesi: webmobi.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde webMOBI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

webMOBI, katılımcı CRM'sine sahip yeni nesil yapay zeka destekli hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Etkinlik uygulamaları, web sitesi, kayıt, canlı anketler, anket, canlı haritalar, çoklu etkinlik uygulamaları, potansiyel müşteri yaratma hizmetleri ve katılımcı katılımı sunar. webMOBI; etkinlikler, festivaller, işletmeler ve üniversite kampüsleri için inanılmaz derecede daha zarif, basitleştirilmiş ve özelleştirilebilir mobil uygulamaları deneyimlemenize yardımcı olur. Son teknoloji ürünü yazılımımız, kurumsal etkinlikler, konferanslar, ticari fuarlar, dahili/harici toplantılar ve daha fazlası için dünya çapında 100 marka tarafından güvenilmektedir. Etkinlik planlayıcılarının yalnızca En İyi Etkinlik Uygulama Oluşturucumuz -webMOBI ile katılımcılarıyla kolaylıkla etkileşim kurabilecekleri oyunlaştırmamıza ve daha zengin özelliklere sahip platformumuza göz atın.

Kategoriler:

Entertainment
Event Management Platforms
Event Registration and Ticketing Software

Web Sitesi: webmobi.com

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Alternatifler

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

JotForm

JotForm

jotform.com

Whova

Whova

whova.com

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

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