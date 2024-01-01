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Bizzabo

Bizzabo

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Web Sitesi: bizzabo.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Bizzabo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bizzabo dünyanın en sevilen etkinlik yazılımıdır. Platformumuz her organizatöre, pazarlamacıya, sergiciye ve katılımcıya etkinliklerin gücünü açığa çıkarma gücü verir.

Kategoriler:

Business
Etkinlik Yönetim Platformları
Etkinlik Pazarlama Yazılımı
Sanal Etkinlik Platformları
Etkinlik Ağı Oluşturma ve Eşleştirme
Etkinlik Kayıt ve Biletleme Yazılımı
Mobil Etkinlik Uygulamaları

Web Sitesi: bizzabo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bizzabo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

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ClickUp

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monday.com

monday.com

monday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

JotForm

JotForm

jotform.com

Whova

Whova

whova.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

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Attendify

attendify.com

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Haia

Haia

haia.live

Attendease

Attendease

attendease.com

webMOBI

webMOBI

webmobi.com

Forrester

Forrester

forrester.com

Deal Room Events Organizer

Deal Room Events Organizer

dealroomevents.com

Webex Events

Webex Events

socio.events

Deal Room Events Participant

Deal Room Events Participant

dealroomevents.com

Notified

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