WebCatalog

Haia

Haia

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Web Sitesi: haia.live

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Haia çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Haklısın. Etkinlikler için harika video konferans çözümleri var; Haia'yı düşünün. Çevrimiçi ve karma etkinliklerdeki en büyük sorun, zayıf bir kullanıcı deneyimine yol açan katılımcı katılımıdır; bir etkinlikte gezinmek veya etkinlikle ilgilenmek zordur. Henüz hiçbir etkinlik platformu bu konuda gerçekten uzmanlaşamadı. Şimdiye kadar :) Haia Çözümü; Kolay kullanıcı deneyimine odaklanıyoruz, bunu en başından beri tasarladık ve artık çevrimiçi ve hibrit etkinlikler için en kullanıcı dostu platformuz. Ev sahipleri çok çeşitli bir etkinlik oluşturabilir, konukları davet edebilir ve etkinliğin dakikalar içinde kendi kendine yürütülmesini sağlayabilir - gerçekten! Sistemimizi basitleştirerek ve Haia Aşamaları ve etkinlik işbirliği portalları gibi benzersiz özellikler ekleyerek çok iyi çalışıyoruz.

Kategoriler:

Entertainment
Sanal Etkinlik Platformları

Web Sitesi: haia.live

Yasal Uyarı: WebCatalog, Haia ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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zoho.com

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BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

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BigMarker

bigmarker.com

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EventsMo

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Bizzabo

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ViewStub

viewstub.com

Lets.events

Lets.events

lets.events

EventX

EventX

eventx.io

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

MeetingHand

MeetingHand

meetinghand.com

Remo

Remo

remo.co

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