Haklısın. Etkinlikler için harika video konferans çözümleri var; Haia'yı düşünün. Çevrimiçi ve karma etkinliklerdeki en büyük sorun, zayıf bir kullanıcı deneyimine yol açan katılımcı katılımıdır; bir etkinlikte gezinmek veya etkinlikle ilgilenmek zordur. Henüz hiçbir etkinlik platformu bu konuda gerçekten uzmanlaşamadı. Şimdiye kadar :) Haia Çözümü; Kolay kullanıcı deneyimine odaklanıyoruz, bunu en başından beri tasarladık ve artık çevrimiçi ve hibrit etkinlikler için en kullanıcı dostu platformuz. Ev sahipleri çok çeşitli bir etkinlik oluşturabilir, konukları davet edebilir ve etkinliğin dakikalar içinde kendi kendine yürütülmesini sağlayabilir - gerçekten! Sistemimizi basitleştirerek ve Haia Aşamaları ve etkinlik işbirliği portalları gibi benzersiz özellikler ekleyerek çok iyi çalışıyoruz.

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