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Deal Room Events Organizer

Deal Room Events Organizer

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Web Sitesi: dealroomevents.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kompleksi basitleştiriyoruz. Deal Room, kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler için basit, hepsi bir arada etkinlik yönetimi platformunuzdur. Basitçe organize edin. Basitçe özelleştirin. Basitçe ağ kurun. -Kapsamlı işlevlerle en iyi ağ oluşturma deneyimi -Yerleşik özellikler ve entegrasyonlar -Sanal, hibrit ve kişisel etkinlik çözümleri ve başarı yönetimi Deal Room'un kapsamlı işlevleriyle etkinlikleri kolayca düzenleyin. -1'e 1 Toplantılar, Ön Rezervasyon ile Katılımcı Etkileşimi, Etkili Ağ Oluşturma -Sınırsız Sayıda Paralel Oturum, Yuvarlak Masa Toplantıları, Ara Odaları -Kapsamlı Analiz Aracıyla Liderlik Yakalama -Biletleme, Yayın ve Stüdyo Platformlarıyla Entegrasyon -Özel Müşteri Desteği ile Gerçek Müşteri Desteği Etkinlik Başarı Ekibi - Sponsorlar ve Katılımcılar için Sanal Fuar Alanı Etkinlik organizatörlerine, katılımcı verimliliğini artırmak ve etkinlik deneyimini geliştirmek için bir ağ oluşturma aracı sağlıyoruz. Deal Room platformunda etkinlik katılımcıları iletişim kurmak ve buluşmak için birbirlerinin profillerine erişebilir. Katılımcılar, katılımcıları stantlarına davet edebilir ve toplantıları yönetebilirler. Bu işlev aynı zamanda işgücünü planlanmış toplantılara uyacak şekilde yönetmelerine de yardımcı olur. Daha fazla bilgi için https://www.dealroomevents.com/ adresini ziyaret edin. https://www.linkedin.com/company/dealroomevents

Kategoriler:

Business
Sanal Etkinlik Platformları

Web Sitesi: dealroomevents.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Deal Room Events Organizer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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