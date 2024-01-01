Social27, Satışları hızlandıran ve Topluluk oluşturan etkinliklere güç verir. Eğlenceli, güvenli ve küresel ölçekte ölçeklenen sanal, hibrit, yüz yüze etkinlikler ve web yayınları gerçekleştirin. Social27 Sanal Etkinlik Platformu, katılımcı ağı oluşturma, sponsor ve katılımcı tanıtımları ve kusursuz konuşmacı oturumu deneyimleri için en iyi sanal ve hibrit fırsatları sunar. Sponsorlar ve Katılımcılar: Heyecan yaratmak ve potansiyel müşteriler yaratmak için sponsorları ve katılımcıları kendi Katılımcı Standı Mikro Sitelerini oluşturma konusunda güçlendirin. Konuşmacılar: Konuşmacıların dikkat çekici sunumlar sunmasını ve katılımcılarla bağlantı kurmasını kolaylaştırın; bu, Zoom veya Teams toplantısına katılmak kadar kolaydır. Katılımcılar: Katılımcıların en çok önemsedikleri kişilerle, sponsorlarla ve oturumlarla bağlantı kurabilmesi için Öneri Motorumuzun gücünden yararlanın. Daha fazla bilgi edinmek veya bizimle bir demo planlamak için Social27.com'u ziyaret edin!

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