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Social27

Social27

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Web Sitesi: social27.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Social27 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Social27, Satışları hızlandıran ve Topluluk oluşturan etkinliklere güç verir. Eğlenceli, güvenli ve küresel ölçekte ölçeklenen sanal, hibrit, yüz yüze etkinlikler ve web yayınları gerçekleştirin. Social27 Sanal Etkinlik Platformu, katılımcı ağı oluşturma, sponsor ve katılımcı tanıtımları ve kusursuz konuşmacı oturumu deneyimleri için en iyi sanal ve hibrit fırsatları sunar. Sponsorlar ve Katılımcılar: Heyecan yaratmak ve potansiyel müşteriler yaratmak için sponsorları ve katılımcıları kendi Katılımcı Standı Mikro Sitelerini oluşturma konusunda güçlendirin. Konuşmacılar: Konuşmacıların dikkat çekici sunumlar sunmasını ve katılımcılarla bağlantı kurmasını kolaylaştırın; bu, Zoom veya Teams toplantısına katılmak kadar kolaydır. Katılımcılar: Katılımcıların en çok önemsedikleri kişilerle, sponsorlarla ve oturumlarla bağlantı kurabilmesi için Öneri Motorumuzun gücünden yararlanın. Daha fazla bilgi edinmek veya bizimle bir demo planlamak için Social27.com'u ziyaret edin!

Kategoriler:

Entertainment
Sanal Etkinlik Platformları

Web Sitesi: social27.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Social27 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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