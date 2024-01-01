WebCatalog

Events Wallet

Events Wallet

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: eventswallet.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Events Wallet çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

EventsWallet, kişisel, sanal ve hibrit etkinliklere yönelik yenilikçi bir SaaS etkinlik platformudur. Platform, organizatörlerin, kullanımı kolay etkinlik yönetimi ve iletişim web ve uygulama araçlarıyla izleyicinin ilgisini canlı tutarak ROI açısından etkili ticari fuarlar ve konferanslar yürütmesine olanak tanıyor. Sınırsız canlı yayın, oturum, fuar salonları, katılımcıların sanal stantları ve sponsor profilleri oluşturun. Web ve uygulama anlık bildirimleri, video ve metin tartışmaları, sohbetler, çevrimiçi ve canlı toplantılarla katılımcıların dikkatini çekin. Sponsorlara ve sergileyicilere daha fazla müşteri çekmelerine yardımcı olacak güçlü tanıtım ve iletişim araçları sağlayın. Kullanıcıların etkinlikteki etkinliğini takip edin ve gerçek zamanlı olarak ayrıntılı raporlar alın.

Kategoriler:

Entertainment
Sanal Etkinlik Platformları

Web Sitesi: eventswallet.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Events Wallet ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Deal Room Events Participant

Deal Room Events Participant

dealroomevents.com

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

Social27

Social27

social27.com

MeetingHand

MeetingHand

meetinghand.com

Brella

Brella

brella.io

Ultiplace

Ultiplace

ultiplace.com

Edenkit

Edenkit

edenkit.com

Deal Room Events Organizer

Deal Room Events Organizer

dealroomevents.com

Accelevents

Accelevents

accelevents.com

Connect My Event

Connect My Event

connectmyevent.com

Bettercast

Bettercast

bettercast.com.au

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.