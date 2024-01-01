Events Wallet

EventsWallet, kişisel, sanal ve hibrit etkinliklere yönelik yenilikçi bir SaaS etkinlik platformudur. Platform, organizatörlerin, kullanımı kolay etkinlik yönetimi ve iletişim web ve uygulama araçlarıyla izleyicinin ilgisini canlı tutarak ROI açısından etkili ticari fuarlar ve konferanslar yürütmesine olanak tanıyor. Sınırsız canlı yayın, oturum, fuar salonları, katılımcıların sanal stantları ve sponsor profilleri oluşturun. Web ve uygulama anlık bildirimleri, video ve metin tartışmaları, sohbetler, çevrimiçi ve canlı toplantılarla katılımcıların dikkatini çekin. Sponsorlara ve sergileyicilere daha fazla müşteri çekmelerine yardımcı olacak güçlü tanıtım ve iletişim araçları sağlayın. Kullanıcıların etkinlikteki etkinliğini takip edin ve gerçek zamanlı olarak ayrıntılı raporlar alın.

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Web Sitesi: eventswallet.com

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