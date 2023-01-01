Ultiplace, etkinlik organizatörlerine yenilikçi ve sorumlu bir yaklaşım kullanarak çevrimiçi etkinliklerini hızlı bir şekilde kurma olanağı tanıyan ticari fuarlara ev sahipliği yapan çığır açıcı bir sanal etkinlik platformunu temsil ediyor. Sezgisel, hızlı ve tam otomatik olması onu etkinlik organizatörleri için ideal bir çözüm haline getiriyor. İster işe alım uzmanı, ister üniversite, ister devlet idaresi veya şirket olun, Ultiplace katılımcıları, konuşmacıları ve katılımcıları herhangi bir indirmeye gerek kalmadan büyüleyici bir 3D sanal dünyada toplama fırsatı sunar.

Kategoriler :

Web Sitesi: ultiplace.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ultiplace ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.