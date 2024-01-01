ExpoSim, ilgi çekici etkinliklere ev sahipliği yapmanıza yardımcı olan etkileşimli özelliklere sahip yenilikçi bir sanal etkinlik platformudur. Özelleştirilebilir 3D sanal kabinler, canlı sohbet ve video ve ziyaretçi katılımına ilişkin ayrıntılı raporlarla ExpoSim, sanal fuarlara, ticari fuarlara ve daha fazlasına ev sahipliği yapmak için mükemmeldir. Birincil değerimiz, katılımcıların katılımını ve görünürlüğünü en üst düzeye çıkaran kesintisiz, sorunsuz bir etkinlik yönetimi deneyimi sunmaktır. Ayrıca platformumuzu bir sonraki seviyeye taşımak için metaveri uygulamasını da araştırıyoruz.

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Web Sitesi: exposim.io

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