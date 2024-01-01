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ExpoSim

ExpoSim

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Web Sitesi: exposim.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde ExpoSim çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ExpoSim, ilgi çekici etkinliklere ev sahipliği yapmanıza yardımcı olan etkileşimli özelliklere sahip yenilikçi bir sanal etkinlik platformudur. Özelleştirilebilir 3D sanal kabinler, canlı sohbet ve video ve ziyaretçi katılımına ilişkin ayrıntılı raporlarla ExpoSim, sanal fuarlara, ticari fuarlara ve daha fazlasına ev sahipliği yapmak için mükemmeldir. Birincil değerimiz, katılımcıların katılımını ve görünürlüğünü en üst düzeye çıkaran kesintisiz, sorunsuz bir etkinlik yönetimi deneyimi sunmaktır. Ayrıca platformumuzu bir sonraki seviyeye taşımak için metaveri uygulamasını da araştırıyoruz.

Kategoriler:

Entertainment
Sanal Etkinlik Platformları

Web Sitesi: exposim.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, ExpoSim ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

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Connect My Event

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Expofp

Expofp

expofp.com

Attendify

Attendify

attendify.com

CONREGO

CONREGO

conrego.com

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

Brella

Brella

brella.io

webMOBI

webMOBI

webmobi.com

myOnvent

myOnvent

myonvent.com

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