Sanal ve hibrit etkinliklere ev sahipliği yapmak için tamamen özelleştirilebilir etkinlik platformu. Etkinliğiniz ne olursa olsun, hedef kitleniz ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, onu kendi tarzınızda oluşturun ve sorunsuz bir şekilde sunun. Konferanslar, canlı performanslar, lansmanlar, ticari gösteriler, sergiler, canlı yayınlar, akademik programlar ve çok daha fazlası, tamamen kullanıcı kontrollü platformumuz aracılığıyla organize edilebilir, yönetilebilir ve sunulabilir.

Kategoriler :

Web Sitesi: connectmyevent.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Connect My Event ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.