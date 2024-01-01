WebCatalog

myOnvent

myOnvent

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Web Sitesi: myonvent.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde myOnvent çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

myOnvent, çevrimiçi olarak veya kişisel etkinliklerin (akademik konferanslar, sergiler ve fuarlar, sanal konferanslar ve daha fazlası) hibrit bir bileşeni olarak çok çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan geniş deneyime sahip, kapsamlı ve yenilikçi bir çevrimiçi etkinlik ve topluluk platformudur. myOnvent'in platformu tek seferlik bir etkinlik olarak, kullanıcıların tüm arşivlenmiş etkinlik medyasını incelemek için 7/24/365 başvurabileceği sanal bir buluşma yeri olarak kullanılabilir veya şirketinizin günlük iletişimlerine tamamen entegre edilebilir. dahili işyeri. Müşterilerimiz, büyük ölçekli uluslararası şirketlerden (Equinor, Visma), yerel işletmelere ve bölgesel belediye binalarına, BM Ajanslarına (ITU) ve çok daha fazlasına kadar çeşitli altyapılardan gelmektedir.

Kategoriler:

Entertainment
Sanal Etkinlik Platformları

Web Sitesi: myonvent.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, myOnvent ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

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Airmeet

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zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

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Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventene

Eventene

eventene.com

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Engagez

engagez.com

Bettercast

Bettercast

bettercast.com.au

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

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