myOnvent, çevrimiçi olarak veya kişisel etkinliklerin (akademik konferanslar, sergiler ve fuarlar, sanal konferanslar ve daha fazlası) hibrit bir bileşeni olarak çok çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan geniş deneyime sahip, kapsamlı ve yenilikçi bir çevrimiçi etkinlik ve topluluk platformudur. myOnvent'in platformu tek seferlik bir etkinlik olarak, kullanıcıların tüm arşivlenmiş etkinlik medyasını incelemek için 7/24/365 başvurabileceği sanal bir buluşma yeri olarak kullanılabilir veya şirketinizin günlük iletişimlerine tamamen entegre edilebilir. dahili işyeri. Müşterilerimiz, büyük ölçekli uluslararası şirketlerden (Equinor, Visma), yerel işletmelere ve bölgesel belediye binalarına, BM Ajanslarına (ITU) ve çok daha fazlasına kadar çeşitli altyapılardan gelmektedir.

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