Bettercast, yaratıcı projelerinizi yönetmenin etkili ve eğlenceli bir yolunu sunar. Bu sezgisel etkinlik yönetimi ve akış platformu, Etkinlik Yöneticileri, Mekanlar, AV Personeli ve en önemlisi katılımcılarınız için etkinliklerin kurulumunu ve yürütülmesini kolaylaştırır. Yerleşik bir Sanal Etkinlik Biletleme Sistemine, akış yapma (biletli veya biletsiz), karma etkinlikler için kullanılma yeteneğine ve ayrıca Sponsorlar, Konuşmacı Biyografileri, Vesikalık Fotoğraflar, Sosyal Bağlantılar gibi özelliklerle tam çevrimiçi Konferanslar ayarlama yeteneğine sahiptir. , Slido entegrasyonu ve daha fazlası!

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