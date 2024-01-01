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Bettercast

Bettercast

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Web Sitesi: bettercast.com.au

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Bettercast çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bettercast, yaratıcı projelerinizi yönetmenin etkili ve eğlenceli bir yolunu sunar. Bu sezgisel etkinlik yönetimi ve akış platformu, Etkinlik Yöneticileri, Mekanlar, AV Personeli ve en önemlisi katılımcılarınız için etkinliklerin kurulumunu ve yürütülmesini kolaylaştırır. Yerleşik bir Sanal Etkinlik Biletleme Sistemine, akış yapma (biletli veya biletsiz), karma etkinlikler için kullanılma yeteneğine ve ayrıca Sponsorlar, Konuşmacı Biyografileri, Vesikalık Fotoğraflar, Sosyal Bağlantılar gibi özelliklerle tam çevrimiçi Konferanslar ayarlama yeteneğine sahiptir. , Slido entegrasyonu ve daha fazlası!

Kategoriler:

Entertainment
Sanal Etkinlik Platformları

Web Sitesi: bettercast.com.au

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bettercast ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

RingCentral

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Airmeet

Airmeet

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Whova

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whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Event Farm

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eventfarm.com

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Hytix

Hytix

hytix.com

Handbid

Handbid

handbid.com

Superevent

Superevent

superevent.com

Whova

Whova

whova.com

Meetaway

Meetaway

meetaway.com

EventBookings

EventBookings

eventbookings.com

Grupio

Grupio

grupio.com

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