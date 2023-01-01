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ViewStub

ViewStub

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Web Sitesi: viewstub.com

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ViewStub, etkinlikler ve deneyimler için anahtar teslimi bir hibrit etkinlik platformu ve yazılımıdır. Etkinlik biletleme ve kayıt, canlı video ve isteğe bağlı akış, pazarlama ve tanıtım için her şeyi kapsayan bir çözüm sunuyoruz. Müşteriler, ViewStub'un beyaz etiket yazılımıyla doğrudan kendi web sitelerinden bilet satıyor, kayıtları topluyor ve sanal etkinliklere ve deneyimlere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca dünya çapındaki etkinliklerden para kazanmanız, bunları yayınlamanız ve bunlara ev sahipliği yapmanız için ücretsiz bir etkinlik pazarı da sunuyoruz. ViewStub iş konferansları, spor etkinlikleri, müzik festivalleri, konserler ve etkinlik deneyimlerini hibrit bir yaklaşıma dönüştürmek isteyen herkes için mükemmel bir çözümdür. Hala geleneksel bir çözüm mü arıyorsunuz? ViewStub, şahsen etkinlik biletleme çözümlerinin yanı sıra tamamen sanal seçenekler de sunar.

Kategoriler:

Entertainment
Event Management Platforms
Box Office Software

Web Sitesi: viewstub.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ViewStub ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

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