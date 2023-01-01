Timely Event Ticketing yazılımı, tam hizmet veren web tabanlı bir etkinlik biletleme sistemidir. Etkinlik bileti satışlarının kontrolünü elinize alın. Hem sanal hem de kişisel etkinlikler için biletleri çevrimiçi olarak ve gişede satın. - Etkinlik markalamanızdan sorumlu olmanızı sağlayan beyaz etiket çözümüyle web sitesi trafiğini artırın ve markanızı yükseltin. - Sanat, müzik, spor ve turizm gibi her türlü etkinliği destekler. - her türlü etkinlik mekanıyla uyumludur: tiyatrolar, müzeler, yerel turistik mekanlar, festivaller ve daha fazlası. - kurulumu, öğrenmesi ve kullanması kolaydır. - mobil uyumlu. - basit ve güvenli ödeme. - gerçek zamanlı raporlama ve analiz.

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