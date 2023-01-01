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Time.ly

Time.ly

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Web Sitesi: time.ly

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Timely Event Ticketing yazılımı, tam hizmet veren web tabanlı bir etkinlik biletleme sistemidir. Etkinlik bileti satışlarının kontrolünü elinize alın. Hem sanal hem de kişisel etkinlikler için biletleri çevrimiçi olarak ve gişede satın. - Etkinlik markalamanızdan sorumlu olmanızı sağlayan beyaz etiket çözümüyle web sitesi trafiğini artırın ve markanızı yükseltin. - Sanat, müzik, spor ve turizm gibi her türlü etkinliği destekler. - her türlü etkinlik mekanıyla uyumludur: tiyatrolar, müzeler, yerel turistik mekanlar, festivaller ve daha fazlası. - kurulumu, öğrenmesi ve kullanması kolaydır. - mobil uyumlu. - basit ve güvenli ödeme. - gerçek zamanlı raporlama ve analiz.

Kategoriler:

Entertainment
Box Office Software

Web Sitesi: time.ly

Yasal Uyarı: WebCatalog, Time.ly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

Webex Events

Webex Events

socio.events

Sparxo

Sparxo

sparxo.com

Smeetz

Smeetz

smeetz.com

pretix

pretix

pretix.eu

EventSprout

EventSprout

eventsprout.com

Hytix

Hytix

hytix.com

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Bookitbee

Bookitbee

bookitbee.com

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