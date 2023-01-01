WebCatalog
AXS

AXS

axs.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AXS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

AXS.com ulusal çapta ve şehrinizde konserler, turlar, spor takımları, aile etkinlikleri, sanat, tiyatro ve festivallerle ilgili biletlere, sanatçı haberlerine ve özel hikayelere içeriden erişmenizi sağlar.

Web Sitesi: axs.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AXS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Ticketmaster

Ticketmaster

ticketmaster.com

Live Nation

Live Nation

livenation.com

StubHub

StubHub

stubhub.com

Fever

Fever

feverup.com

Deadspin

Deadspin

deadspin.com

TickPick

TickPick

tickpick.com

TMZ

TMZ

tmz.com

Mnet Plus

Mnet Plus

mnetplus.world

Nation.Africa

Nation.Africa

nation.africa

The Boston Globe

The Boston Globe

bostonglobe.com

Rolling Stone

Rolling Stone

rollingstone.com

Patch

Patch

patch.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası