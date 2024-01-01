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2003 yılında kurulan ve Ocak 2009'da Firebrand Media LLC tarafından satın alınan Laguna Beach Independent, Laguna Beach, Kaliforniya'nın yerel gazetesidir. Gazetede yerel haberler, siyaset, sanat ve festivaller, haberler, yerel sporlar ve etkinlikler yer alıyor.

Web Sitesi: lagunabeachindy.com

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