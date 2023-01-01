pretix, hepsi bir arada olan son derece gelişmiş bir biletleme yazılımıdır: Gizlilik ve güvenliğe odaklanan çevrimiçi mağaza, gişe ve bilet satış noktaları. pretix tam çoklu dil yetenekleri sunar, etkinliğinize son derece uyarlanabilir ve eklentilerle ve REST API aracılığıyla genişletilebilir. Yazılımımız dünya çapında konferanslar, festivaller, konserler, gösteriler, sergiler, çalıştaylar ve daha birçok etkinlikte başarıyla kullanılmaktadır. Fiyatlandırmamız (ödeme sağlayıcıları hariç satışların %2,5'i) risksiz ve tamamen şeffaftır.

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