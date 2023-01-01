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"Not a ticketing company..." The Ticket Fairy is a full-stack marketing and analytics solution that helps events companies to increase revenue through greater reach, more data and lowered operational costs. Running events is a huge risk.

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