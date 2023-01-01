WebCatalog

Eventleaf

Eventleaf

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: eventleaf.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Eventleaf çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Eventleaf is an event management software created by California-based Jolly Technologies. It is intended for all event types (conferences, fundraisers, meetings, trade shows, trainings, workshops) of all sizes. With the desktop platform and mobile applications, event organisers can build event websites with speaker profiles and add agenda information, register attendees, conduct surveys, send and track invitations, print event badges.

Kategoriler:

Entertainment
Event Registration and Ticketing Software

Web Sitesi: eventleaf.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Eventleaf ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

JotForm

JotForm

jotform.com

Whova

Whova

whova.com

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Evite

Evite

evite.com

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

AnyRoad

AnyRoad

anyroad.com

Keşfet

WebCatalog Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.