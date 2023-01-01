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PheedLoop

PheedLoop

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Web Sitesi: pheedloop.com

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PheedLoop is a true end-to-end on-site, virtual, and hybrid event management and engagement platform. PheedLoop supports everything from native streaming, virtual exhibit halls, badge printing, registration, synced speaker/exhibitor portals, and instant mobile apps, to on-site check-in, floor plans, automated surveys, native video networking, and exhibitor/sponsor monetization systems. PheedLoop is the ultimate streamlined event management system and is used by events of all types and sizes up to tens of thousands of attendees. PheedLoop primarily serves corporate, association, academic, and government clients including Shopify, IBM, and the Government of Canada.

Kategoriler:

Business
Event Management Platforms

Web Sitesi: pheedloop.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PheedLoop ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

WebinarNinja

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