Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ventla is an all-in-one event platform designed to simplify and encourage interaction and engagement while providing real-time insight on participant behavior. With full-cycle event tools like registration, native mobile app, web-based virtual venue and live streaming - Ventla lets you create, deliver and manage any type of event, whether in-person or virtual, from one easy-to-use management panel.

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Web Sitesi: ventla.io

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