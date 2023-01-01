Ventla
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Web Sitesi: ventla.io
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Ventla çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Ventla is an all-in-one event platform designed to simplify and encourage interaction and engagement while providing real-time insight on participant behavior. With full-cycle event tools like registration, native mobile app, web-based virtual venue and live streaming - Ventla lets you create, deliver and manage any type of event, whether in-person or virtual, from one easy-to-use management panel.
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Web Sitesi: ventla.io
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