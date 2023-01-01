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Ventla

Ventla

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: ventla.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Ventla çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ventla is an all-in-one event platform designed to simplify and encourage interaction and engagement while providing real-time insight on participant behavior. With full-cycle event tools like registration, native mobile app, web-based virtual venue and live streaming - Ventla lets you create, deliver and manage any type of event, whether in-person or virtual, from one easy-to-use management panel.

Kategoriler:

Entertainment
Mobil Etkinlik Uygulamaları

Web Sitesi: ventla.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ventla ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

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Whova

Whova

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Zoho Backstage

Zoho Backstage

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Bizzabo

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BigMarker

bigmarker.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Superevent

Superevent

superevent.com

Meetmaps

Meetmaps

welcome.meetmaps.com

Grupio

Grupio

grupio.com

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