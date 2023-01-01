Agorify, yüksek kaliteli, verimli etkinlik yönetimi çözümlerinin erişilebilir ve uygun maliyetli olması gerektiğine olan inancımızla hareket ederek, etkinlik teknolojisini demokratikleştirmenin ön saflarında yer almaktadır. Platformumuz bu taahhüdün bir yansımasıdır ve her boyuttaki ve bütçedeki etkinlikler için tasarlanmış bir dizi özellik sunar: - Self Servis Kiosk Çözümü: Sezgisel ve verimli kiosk sistemimizle katılımcı girişini kolaylaştırın. - Etkinlik Uygulaması: Zengin özelliklere sahip ve özelleştirilebilir bir etkinlik uygulamasıyla katılımcı katılımını artırın. - Biletleme ve Kayıt: Kullanıcı dostu biletleme sistemimizle kayıt sürecini basitleştirin. - Potansiyel Müşteri Alma: Gelişmiş müşteri adayı alma teknolojimizle ağ oluşturma fırsatlarını en üst düzeye çıkarın ve katılımı izleyin. Agorify ile dünya çapındaki etkinlik organizatörleri, kalitesi yüksek ve maliyeti düşük, unutulmaz ve verimli etkinlikler oluşturma yetkisine sahiptir.

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