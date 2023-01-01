WebCatalog

Handbid

Handbid

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Web Sitesi: handbid.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Handbid çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Handbid'in bağış toplama platformu çevrimiçi açık artırmalara, mobil tekliflere, eşler arası bağış toplama etkinliklerine, kitle fonlamasına ve bağış için metinlere güç veriyor. Handbid, entegre biletleme, kayıt, canlı yayın, mobil teklif verme, bağışlar, otomatik ödemeler ve ödeme işlemlerini içerir. Etkinlik yöneticileri, kullanımı kolay bir arka uç yöneticisinden bir etkinliği kolayca ayarlayabilir ve yönetebilir. İster yüz yüze, ister hibrit veya sanal bir bağış toplama etkinliği düzenlemek istiyor olun, Handbid yanınızda!

Web Sitesi: handbid.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Handbid ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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