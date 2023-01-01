RallyUp, her büyüklükteki kuruluşun kolaylıkla profesyonel düzeyde bağış toplama deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz, etkileşimli bir bağış toplama platformudur. Esnek, özelleştirilebilir çözümler, kâr amacı gütmeyen kuruluşların mevcut bağışçılarla iletişime geçmesine, yeni bağışçılar bulmasına ve daha fazla para toplamasına yardımcı olmak için tasarlandı. RallyUp ile kuruluşlar, aşağıdakileri içeren tek veya çok aktiviteli bağış toplama deneyimleri oluşturabilir: · Etkinlikler (tamamen sanal, tamamen kişisel veya hibrit) · Çekilişler · Açık Artırmalar · A-thons · Çekilişler · Satış · Kitlesel fonlama Bir deneyimin tek bir aktivite içerip içermediği türü veya daha fazlası, canlı yayın ve eşler arası işlevsellik herhangi bir deneyime ücretsiz olarak eklenebilir. Abonelik ücreti veya kilitli özellikler olmadan ve kredi kartı bilgilerinizi vermenize gerek kalmadan, RallyUp'ı kullandığınızda topladıklarınızın daha fazlasını eve götürmeyi bekleyebilirsiniz.

Web Sitesi: rallyup.com

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