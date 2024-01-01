Bloomerang

Bloomerang

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Web Sitesi: bloomerang.co

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Donor management software that nonprofits actually love to use. Bloomerang helps nonprofits deliver a better giving experience so they can raise more funds and create lasting change.

Web Sitesi: bloomerang.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bloomerang ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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