WebCatalog

Virtuous

Virtuous

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: virtuoussoftware.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Virtuous çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bir CRM'den çok daha fazlası. Virtious, daha duyarlı bağışçı deneyimleri oluşturmak ve bağışlamayı büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz kar amacı gütmeyen CRM, bağış toplama, gönüllülük ve pazarlama araçlarını size sunar.

Web Sitesi: virtuoussoftware.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Virtuous ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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