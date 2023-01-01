Kâr amacı gütmeyen kuruluş bağış toplama başarısı için ihtiyacınız olan her şey. Mightycause, kâr amacı gütmeyen bağış toplama, bağışçı CRM'si, veri yönetimi, pazarlama ve çok daha fazlası için modern, hepsi bir arada bir platformdur.

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