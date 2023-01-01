WebCatalog

Mightycause

Mightycause

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Web Sitesi: mightycause.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Mightycause çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kâr amacı gütmeyen kuruluş bağış toplama başarısı için ihtiyacınız olan her şey. Mightycause, kâr amacı gütmeyen bağış toplama, bağışçı CRM'si, veri yönetimi, pazarlama ve çok daha fazlası için modern, hepsi bir arada bir platformdur.

Web Sitesi: mightycause.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mightycause ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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