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Event.Gives

Event.Gives

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Web Sitesi: event.gives

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Event.Gives çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Katılımcılarınızın Bayılacağı Bağış Toplama Etkinliği Yazılımı. Event.Gives ile bilet satın, katılımcıları ve bağışçı katılımını yönetin, bağış toplayın ve daha fazlasını yapın. Etkinliğinizin başarısı konusunda fanatik bir ekip tarafından oluşturuldu.

Web Sitesi: event.gives

Yasal Uyarı: WebCatalog, Event.Gives ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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