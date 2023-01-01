Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Katılımcılarınızın Bayılacağı Bağış Toplama Etkinliği Yazılımı. Event.Gives ile bilet satın, katılımcıları ve bağışçı katılımını yönetin, bağış toplayın ve daha fazlasını yapın. Etkinliğinizin başarısı konusunda fanatik bir ekip tarafından oluşturuldu.

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