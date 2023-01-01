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Eventgroove

Eventgroove

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Web Sitesi: eventgroove.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Eventgroove çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Eventgroove is a self-service platform that allows event aggregators and national and international nonprofits to organize, promote, and sell tickets online for your virtual, hybrid, and in-person events and fundraisers. Combined with our fundraising capabilities and premium e-commerce solutions, you’ll have all the tools you need to execute the event you’ve been planning. Plus, we don't charge platform fees! Simplify your event management for you and your team with Eventgroove solutions.

Kategoriler:

Entertainment
Other Event Management Software

Web Sitesi: eventgroove.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Eventgroove ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

Jurnee

Jurnee

jurnee.io

Inviter

Inviter

inviter.com

GuestQueue

GuestQueue

guestqueue.com

GruupMeet

GruupMeet

gruupmeet.com

Eventors

Eventors

eventors.com

Event Mender

Event Mender

eventmender.com

Event Always

Event Always

eventalways.com

Elevent

Elevent

bookelevent.com

CONREGO

CONREGO

conrego.com

Confetti

Confetti

withconfetti.com

Chasma Event

Chasma Event

chasma.io

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