Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Eventgroove is a self-service platform that allows event aggregators and national and international nonprofits to organize, promote, and sell tickets online for your virtual, hybrid, and in-person events and fundraisers. Combined with our fundraising capabilities and premium e-commerce solutions, you’ll have all the tools you need to execute the event you’ve been planning. Plus, we don't charge platform fees! Simplify your event management for you and your team with Eventgroove solutions.

Kategoriler :

Web Sitesi: eventgroove.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Eventgroove ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.