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OneCause

OneCause

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Web Sitesi: bidpal.net

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde OneCause çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Güçlü bağış toplama çözümleri sunan OneCause®, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik etkinlik yazılımı, mobil teklif verme, açık artırmalar, çevrimiçi bağışlama, eşler arası ve verme metinleri sağlar.

Web Sitesi: bidpal.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, OneCause ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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