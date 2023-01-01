Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Güçlü bağış toplama çözümleri sunan OneCause®, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik etkinlik yazılımı, mobil teklif verme, açık artırmalar, çevrimiçi bağışlama, eşler arası ve verme metinleri sağlar.

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