Tatango, Amerika'nın 1 numaralı siyasi ve kar amacı gütmeyen SMS pazarlama yazılımıdır ve diğerlerinden daha fazla SMS bağış toplama kampanyasına güç vermektedir.

Web Sitesi: tatango.com

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