Roundcube webmail, uygulama benzeri bir kullanıcı arayüzüne sahip, tarayıcı tabanlı, çok dilli bir IMAP istemcisidir. MIME desteği, adres defteri, klasör düzenleme, mesaj arama ve yazım denetimi dahil olmak üzere bir e-posta istemcisinden beklediğiniz tüm işlevleri sağlar.

Web Sitesi: roundcube.net

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