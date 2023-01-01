WebCatalog
Roundcube

Roundcube

roundcube.net

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Roundcube çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Roundcube webmail, uygulama benzeri bir kullanıcı arayüzüne sahip, tarayıcı tabanlı, çok dilli bir IMAP istemcisidir. MIME desteği, adres defteri, klasör düzenleme, mesaj arama ve yazım denetimi dahil olmak üzere bir e-posta istemcisinden beklediğiniz tüm işlevleri sağlar.

Web Sitesi: roundcube.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Roundcube ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Outlook People

Outlook People

outlook.live.com

MySudo

MySudo

web.mysudo.com

Disroot Mail

Disroot Mail

mail.disroot.org

OSPOS

OSPOS

opensourcepos.org

Textmechanic

Textmechanic

textmechanic.com

DevRaven

DevRaven

app.devraven.io

Postable

Postable

postable.com

Temp Mail

Temp Mail

temp-mail.org

Firefox Relay

Firefox Relay

relay.firefox.com

BT Email

BT Email

email.bt.com

Hetzner KonsoleH

Hetzner KonsoleH

konsoleh.hetzner.com

Esevel

Esevel

go.esevel.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası