Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Outlook People çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

People bir kişi yönetimi uygulaması ve adres defteridir. Kullanıcının farklı e-posta hesaplarındaki kişileri organize etmesine ve birbirine bağlamasına olanak tanır

Web Sitesi: live.com

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