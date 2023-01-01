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Outlook People

Outlook People

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Web Sitesi: live.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Outlook People çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

People bir kişi yönetimi uygulaması ve adres defteridir. Kullanıcının farklı e-posta hesaplarındaki kişileri organize etmesine ve birbirine bağlamasına olanak tanır

Web Sitesi: live.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Outlook People ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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