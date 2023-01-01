Pobuca Connect

Ekibinizi çok yönlü bir kişi yönetimi uygulamasıyla yükseltin, birden fazla iş kişi listenizi tek bir birleşik adres defterine dönüştürün ve buna web'den, mobil cihazdan ve hatta Outlook ve Gmail'den erişin. Kişilerinizi düzenlemek, etkinlikleri izlemek, görevleri ayarlamak ve LinkedIn ve e-posta imzalarını kullanarak kişilerinizi otomatik olarak zenginleştirmek için özel alanlar ve etiketler ekleyin. Bugün deneyimlemek için deneme ve ücretsiz sürüm mevcut!

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