Alternatifler - Pobuca Connect

LeadDelta

leaddelta.com

Şirketinizin ilişkileri için tek bir çalışma alanı. LeadDelta, en değerli varlığınız olan bağlantılarınız konusunda proaktif olabilmeniz için ağınızı düzenlemenize ve etkileşime geçirmenize yardımcı olur. LeadDelta ile sizin ve ekibinizin profesyonel ağının CRM görünümünü elde edeceksiniz. LeadDelta...