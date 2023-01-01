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Tutanota

Tutanota

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Web Sitesi: tutanota.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tutanota çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tutanota, uçtan uca şifrelenmiş bir e-posta yazılımı ve ücretsiz barındırılan güvenli bir e-posta hizmetidir. İş modeli, yalnızca bağışlara ve Premium aboneliklere dayalı reklamlar yoluyla para kazanmayı kapsamaz. "einfach.sicher.mailen" hizmetinin sloganı "easy.secure.mailing" anlamına gelir. Mart 2017 itibarıyla Tutanota'nın sahipleri, ürünün 2 milyondan fazla kullanıcısı olduğunu iddia etti.

Web Sitesi: tutanota.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tutanota ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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