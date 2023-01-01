Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tutanota, uçtan uca şifrelenmiş bir e-posta yazılımı ve ücretsiz barındırılan güvenli bir e-posta hizmetidir. İş modeli, yalnızca bağışlara ve Premium aboneliklere dayalı reklamlar yoluyla para kazanmayı kapsamaz. "einfach.sicher.mailen" hizmetinin sloganı "easy.secure.mailing" anlamına gelir. Mart 2017 itibarıyla Tutanota'nın sahipleri, ürünün 2 milyondan fazla kullanıcısı olduğunu iddia etti.

Web Sitesi: tutanota.com

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