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Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir takvim aracı, bir kişi yöneticisi ve bir görev yöneticisi içerir. Ayrıca eklenti entegrasyonu, web üzerinde Skype ve uyarıların yanı sıra tüm web uygulamalarını kapsayan birleşik temaları da içerir.

Web Sitesi: microsoft.com

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