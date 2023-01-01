WebCatalog
Memorigi

Memorigi

memorigi.app

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Memorigi çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Eski sıkıcı yapılacaklar listenizden bıktınız mı? Memorigi®, hayatınızı ve işinizi organize etmenize yardımcı olacak, görsel odaklı bir yapılacaklar listesi, görev yöneticisi, planlayıcı, takvim ve hatırlatma uygulamasıdır.

Web Sitesi: memorigi.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Memorigi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

TickTick

TickTick

ticktick.com

Tweek

Tweek

tweek.so

Plan

Plan

getplan.co

Weekrise

Weekrise

app.weekrise.com

Staffomatic

Staffomatic

staffomatic.com

Lanes

Lanes

lanes.io

Morgen

Morgen

platform.morgen.so

Super Productivity

Super Productivity

app.super-productivity.com

Scrum Time

Scrum Time

en.scrum-time.com

Brite

Brite

britetodo.com

tabExtend Dashboard

tabExtend Dashboard

tabextend.com

Amazing Marvin

Amazing Marvin

app.amazingmarvin.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası