Eski sıkıcı yapılacaklar listenizden bıktınız mı? Memorigi®, hayatınızı ve işinizi organize etmenize yardımcı olacak, görsel odaklı bir yapılacaklar listesi, görev yöneticisi, planlayıcı, takvim ve hatırlatma uygulamasıdır.

Web Sitesi: memorigi.app

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