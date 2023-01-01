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Staffomatic

Staffomatic

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Web Sitesi: staffomatic.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Staffomatic çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Zamanınızın %90'ını kazandıran Rota Yazılımı, Çevrimiçi Vardiya Planlayıcı ve Vardiya Çalışma Takvimi: Personeli konforlu vardiya takvimlerinde düzenleyin, tatilleri ve İK'yı yönetin!

Web Sitesi: staffomatic.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Staffomatic ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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