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Kalender

Kalender

termine.schule

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Okullar için takvimler düzenliyoruz. - Okul yönetimi olarak takvimleri tarayıcıda, Outlook'ta, Thunderbird'de veya Android ve iOS'ta düzenleyebilirsiniz. - Tüm öğretmenler, öğrenciler ve veliler takvimi çevrimiçi olarak veya Outlook, Thunderbird ile veya Android 1 ve iOS aboneliğiyle görüntüleyebilir. - Genel bir bakış için yıllık takvimi görüntüleyebilir ve doğrudan tarayıcıdan yazdırabilirsiniz. - Takvimlerinizi okulunuzun ana sayfasına özelleştirilmiş bir tasarıma yerleştirebilirsiniz. homepage.schule'yi öneriyoruz

Web Sitesi: termine.schule

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kalender ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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