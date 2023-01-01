Okullar için takvimler düzenliyoruz. - Okul yönetimi olarak takvimleri tarayıcıda, Outlook'ta, Thunderbird'de veya Android ve iOS'ta düzenleyebilirsiniz. - Tüm öğretmenler, öğrenciler ve veliler takvimi çevrimiçi olarak veya Outlook, Thunderbird ile veya Android 1 ve iOS aboneliğiyle görüntüleyebilir. - Genel bir bakış için yıllık takvimi görüntüleyebilir ve doğrudan tarayıcıdan yazdırabilirsiniz. - Takvimlerinizi okulunuzun ana sayfasına özelleştirilmiş bir tasarıma yerleştirebilirsiniz. homepage.schule'yi öneriyoruz

Web Sitesi: termine.schule

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